Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will zum schnellen Wiederaufbau in den Flutgebieten in der kommenden Woche einen Nachtragshaushalt in den Düsseldorfer Landtag einbringen.

Das kündigte Ministerpräsident Laschet nach einer Kabinettssitzung an. Diese fand in Berlin statt, Anlass war das 75-jährige Bestehen des Landes Nordrhein-Westfalen. Zur Bewältigung der Folgen der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz haben Bund und Länder ein 30 Milliarden Euro schweres Paket für den Wiederaufbau beschlossen, das gemeinsam getragen werden soll.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.