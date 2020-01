Bundespräsident Steinmeier ist zu einem Besuch in Israel eingetroffen.

Die Reise steht im Zeichen des Gedenkens an die Befreiung des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren durch die russische Rote Armee. Steinmeier wird in Jerusalem zunächst mit dem israelischen Präsidenten Rivlin zusammentreffen. Danach sind Gespräche mit Holocaust-Überlebenden geplant. Morgen findet in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem eine internationale Gedenkveranstaltung statt. Dazu werden Staatsgäste aus fast 50 Ländern erwartet. Das israelische Präsidialamt nannte es die größte internationale Zusammenkunft in der Geschichte des Landes. Steinmeier wird neben anderen Staatschefs eine Rede halten. Polens Präsident Duda sagte seine Teilnahme ab, da ihm kein Rederecht eingeräumt worden war.



In den kommenden Tagen sind weltweit weitere Gedenkveranstaltungen geplant, unter anderem in Auschwitz selbst.