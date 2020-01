Bundespräsident Steinmeier hat während seines Israel-Besuchs eine fortwährende Verantwortung Deutschlands bei der Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus betont.

Diese Verantwortung kenne keinen Schlussstrich, sagte Steinmeier in einem Zentrum für psychosoziale Hilfe von Überlebenden des Holocaust und deren Nachkommen in Jerusalem. Für ihn als deutsches Staatsoberhaupt sei es eine Ehre, mit Überlebenden sprechen zu dürfen. Steinmeier war zuvor von Präsident Rivlin empfangen worden. In einem Eintrag ins Gästebuch schrieb er, mit Dankbarkeit und Demut ergreife er die Hand, die Deutschland und ihm selbst als Zeichen der Versöhnung gereicht worden sei.



Morgen wird Steinmeier zur Erinnerung an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren auf einer Konferenz in der Gedenkstätte Yad Vashem eine Rede halten.