Die Geburtstagsfeier fällt aus. Wegen Corona, natürlich. Das genaue Datum aber ist ohnehin nicht genau zu bestimmen, wie das manchmal lange nach Geburten in wirren Zeiten der Fall ist. Eine Reihe von Gründungsakten, Versammlungen und Programmen führte in den Nachkriegsjahren zum Entstehen einer politischen Formation, die es in Deutschland so noch nicht gegeben hatte.

Vor 75 Jahren gründete sich in Berlin die CDU. Die Partei suchte einen Dritten Weg zwischen einer Restauration der bürgerlichen Gesellschaft und dem Sozialismus, zur verbindenden Klammer wurde dabei das Christentum. Konrad Adenauer brachte die Partei später auf einen marktwirtschaftlicheren Kurs.

Milieu- und, damals noch ungewöhnlicher, Konfessionsgrenzen wurden überwunden, die in der Weimarer Demokratie noch scharfe Bruchkanten in Gesellschaft und Parteienlandschaft markiert hatten. Nicht Partei, sondern Union wurde der neue Verbund daher genannt.

75 Jahre später ist das Gründungsprinzip der CDU so aktuell wie damals. Eine heterogene, an den Rändern zersplitternde, von religiöser und weltanschaulicher Vielfalt geprägte Gesellschaft ringt um die politische Gestalt des Gemeinwesens. Ob die Zukunft politischer Parteien in exzessiver Polarisierung wie in den USA, Zersplitterung wie in Italien oder einem Wandel zu charismatischen Bewegungen wie in Frankreich oder Österreich liegt, ist offen.

Wer und was kommt nach Merkel?

Mit Angela Merkel an der Spitze ist der CDU in den ersten beiden Dekaden des 21. Jahrhunderts noch einmal eine Integrationsleistung gelungen, die sie vor der dramatischen Implosion bewahrte, die die Sozialdemokratie und andere, christdemokratische Parteien in Europa erlebten. Ein Jahr vor dem Ende der Ära Merkel ragt die CDU einsam wie nie als letzte verbliebene Volkspartei aus dem deutschen Parteienspektrum heraus. Mehr aber, als vielen in der Union das bewusst ist, hat die Partei das der Bundeskanzlerin zu verdanken.

Angela Merkel, die oft allein und höchstpersönlich für den schleichenden Zustimmungsverlust in den vergangenen fünf Jahren verantwortlich gemacht wurde, hat sich in der gegenwärtigen Krise als Garantin von Vertrauen und Stabilität erwiesen. Der Versuch, in Gestalt von Annegret Kramp-Karrenbauer den unideologischen und sachlichen Führungsstil Merkels an der Spitze der Partei fortzusetzen, ist bis auf weiteres gescheitert.

Mögliche Nachfolger in der CDU und im Kanzleramt – Laschet, Söder, Merz, Spahn, Merz und Röttgen - verkörpern grundverschiedene Entwicklungspfade. Für welchen sich die CDU entscheidet, ist nicht allein für die Partei von Bedeutung, sondern für die Gestalt von Politik in Deutschland und Europa.

