75 Jahre nach Kriegsende erinnert die Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale an das Leid von Millionen Frauen und Mädchen, die während des Zweiten Weltkriegs vergewaltigt wurden.

Alle beteiligten Armeen hätten Vergewaltigungen und andere Übergriffe als Kriegswaffe eingesetzt, sagte Medica Mondiale-Gründerin Hauser dem Evangelischen Pressedienst. Verlässliche Zahlen gebe es nicht, nur Schätzungen.

Dies gelte auch für Vergewaltigungen durch Wehrmachtssoldaten.



Die Ärztin und Frauenrechtlerin kritisierte, dass die Überlebenden sexualisierter Gewalt niemals irgendeine Form von Unterstützung, Entschädigung oder Gerechtigkeit erfahren hätten. Viele Frauen hätten die Traumata nicht verarbeiten können und die negativen Erfahrungen und Denkmuster an ihre Kinder weitergegeben.



Hauser wies zudem darauf hin, dass systematische sexualisierte Gewalt nicht nur ein Phänomen des Zweiten Weltkriegs, sondern Bestandteil nahezu jeder kriegerischen Auseinandersetzung sei. Als Beispiele nannte sie unter anderem den Jugoslawien-Krieg Anfang der 90er Jahre und den Genozid in Ruanda 1995.



Medica Mondiale wurde 1993 als Reaktion auf die Gewalt in Bosnien gegründet.