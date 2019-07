Mit einer Feierstunde und einem Gelöbnis von 400 Rekruten im Ehrenhof des Bendlerblocks hat die Bundesregierung heute des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler vor 75 Jahren gedacht. Die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer betonte, auch heute gebe es Hetze von Populisten und politischen Brandstiftern.

Sie rief in ihrer Rede die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zu einem entschiedenen Kampf gegen Angriffe auf die Demokratie auf. Die Demokratie werde verächtlich gemacht und die Menschenwürde komme durch Hass, Ausgrenzung und Spaltung unter die Räder, sagte die CDU-Politikerin.



Bundeskanzlerin Merkel betonte in ihrer Ansprache, die Widerstandskämpfer seien damals ihrem Gewissen gefolgt und hätten sich deshalb als wahre Patrioten erwiesen. Das Attentat mahne, Rechtsextremismus und Rassismus in all ihren Erscheinungsformen entgegenzutreten.

"Leuchtspur im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte"

Auch die Kirchen gedachten der Ereignisse vor 75 Jahren. Der Berliner Erzbischof Koch bezeichnete den 20. Juli als einen Tag, der ermutigen solle, für Überzeugungen einzustehen. Zugleich rief er zum Widerstand gegen Ungerechtigkeit und Intoleranz auf. Heute nehme die Verrohung der Sprache ebenso zu wie Gewalt, Populismus, Ausgrenzung und radikale Ansichten.



Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki schrieb auf Twitter, die Männer und Frauen des 20. Juli hätten eine Leuchtspur in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte gezogen. Irmgard Schwaetzer, Präses der Synode der Evangelischen Kirche, erklärte, die Widerstandskämpfer verdienten tiefen Respekt.

Von Geisteshaltung der Widerstandskämpfer lernen

Kulturstaatsministerin Grütters sagte, aus der Geisteshaltung der Widerstandskämpfer könne man für die Gegenwart und Zukunft viel lernen.



Außenminister Maas erinnerte bei einer Gedenkveranstaltung in Imshausen an den Widerstandskämpfer Adam von Trott. Für ihn seien "Heimat und Weltgewandtheit, Deutschland und Europa" zwei Seiten derselben Medaille gewesen. Adam von Trott gehörte zum Kern der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis und war an dem gescheiterten Attentat auf Hitler beteiligt.



Vor 75 Jahren hatte die Gruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg versucht, Hitler durch eine Bombe zu töten und so das nationalsozialistische Terrorregime zu beenden.