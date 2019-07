Mit einer Feierstunde im Ehrenhof des Bendlerblocks gedenkt die Bundesregierung heute des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler vor 75 Jahren.

Bundeskanzlerin Merkel wird nach einer Rede einen Kranz an der Stelle niederlegen, an der Claus Schenk Graf von Stauffenberg und weitere Mitverschwörer in der Nacht zum 21. Juli 1944 erschossen worden waren.



Heute befindet sich im Bendlerblock der Berliner Dienstsitz des Verteidungsministeriums. Am Vormittag werden dort rund 400 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr ihr Gelöbnis ablegen. Dabei wird die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ihre erste öffentliche Rede nach ihrem Amtsantritt halten.