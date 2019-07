Mit einer Feierstunde im Ehrenhof des Bendlerblocks gedenkt die Bundesregierung heute des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler vor 75 Jahren. Auch Vertreter der Kirchen würdigen die Verdienste der Widerstandskämpfer.

Bundeskanzlerin Merkel wird nach einer Rede einen Kranz an der Stelle niederlegen, an der Claus Schenk Graf von Stauffenberg und weitere Mitverschwörer in der Nacht zum 21. Juli 1944 erschossen worden waren.



Heute befindet sich im Bendlerblock der Berliner Dienstsitz des Verteidigungsministeriums. Rund 400 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr legen dort ihr Gelöbnis ab. Dabei hält die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ihre erste öffentliche Rede nach Amtsantritt.

"Nicht wegschauen bei Populismus und zunehmender Gewalt"

Der Berliner Erzbischof Heiner Koch sagte im Radio des RBB, der 20. Juli sei ein "Tag, der uns ermutigen sollte, für unsere Überzeugung einzustehen". Er rief zum Widerstand gegen Ungerechtigkeit und Intoleranz auf. Angesichts der zunehmenden Gewalt und Verrohung der Sprache sowie stärker werdendem Populismus dürfe man nicht wegschauen.



Auch Kulturstaatsministerin Grütters erklärte, aus der Geisteshaltung der Widerstandskämpfer könne man für die Gegenwart und Zukunft viel lernen.



Außenminister Maas erinnerte bei einer Gedenkveranstaltung in Imshausen an den Widerstandskämpfer Adam von Trott. Für ihn seien "Heimat und Weltgewandtheit, Deutschland und Europa" zwei Seiten derselben Medaille gewesen. Adam von Trott gehörte zum Kern der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis und war an dem gescheiterten Attentat auf Hitler beteiligt.



Vor 75 Jahren hatte die Gruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg versucht, Hitler durch eine Bombe zu töten und so das nationalsozialistische Terrorregime zu beenden.