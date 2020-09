Anlässlich der Gründung der Vereinten Nationen vor 75 Jahren hat UNO-Generalsekretär Guterres die Mitgliedstaaten zur verstärkten internationalen Zusammenarbeit aufgerufen.

Bei einem Festakt in New York sagte Guterres, nur gemeinsam könnten die 193 Länder die vielen brennenden Probleme meistern. Es brauche eine effektive Zusammenarbeit mit Visionen und Ehrgeiz, um Probleme wie Klimawandel, Ungerechtigkeiten und Benachteiligung von Frauen zu begegnen und den Kampf gegen Hass und Armut zu führen. Die Corona-Krise habe die Zerbrechlichkeit des internationalen Systems vor Augen geführt, betonte Guterres. Zugleich lobte er die Erfolge der Vereinten Nationen seit ihrer Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg. Noch nie in der Geschichte habe es so viele Jahre ohne militärische Konfrontation zwischen den Großmächten gegeben. Darauf könne man stolz sein.



Der Generalsekretär sprach zum Auftakt der Feierlichkeiten persönlich in New York.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.