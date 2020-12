UNO-Generalsekretär Guterres hat anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen im Bundestag eine verbesserte internationale Zusammenarbeit gefordert. Die großen Krisen der Gegenwart wie die Pandemie und der Klimawandel ließen sich nur gemeinsam lösen, sagte er in seiner auf Deutsch gehaltenen Rede.

Die UNO habe seit ihrer Gründung noch nie vor einer vergleichbaren Herausforderung gestanden wie nun durch das Coronavirus. Man sei mit der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert. Es fehle zurzeit an einer verstärkten globalen Kooperation, beklagte Guterres. Dabei nannte er Deutschland einen Partner der UNO im Bemühen um eine sichere Welt. Die Bundesrepublik sei eine "Friedensmacht" und eine "Säule des Multilateralismus".

Warnung vor Armut und Fanatismus

Mit Blick auf das Coronavirus forderte Gutererres, dass die Impfstoffe allen Menschen zugänglich gemacht werden müssten. Durch die Pandemie nehme die Armut zu und es drohten Hungersnöte, warnte der UNO-Generalsekretär. An vielen Orten gebe es die Tendenz zur Abschottung und eine Zunahme von Hetze, Antisemitismus und islamfeindlichem Fanatismus.



Zum Auftakt hatte Bundestagspräsident Schäuble erklärt, dass man gerade jetzt nicht die Augen davor verschließen dürfe, wie sehr Menschen anderer Weltregionen auf die Hilfe Deutschlands angewiesen seien.



An der Veranstaltung nahmen auch Bundespräsident Steinmeier und Bundesratspräsident Haseloff sowie Bundeskanzlerin Merkel teil. Im Anschluss an seine Rede wird Guterres in einer Videokonferenz mit Merkel sprechen. Dabei soll es um Wege zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie um außen- und sicherheitspolitische Themen gehen.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.