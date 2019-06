Frankreichs Präsident Macron hat bei einer Gedenkfeier in der Normandie Veteranen aus den USA und Großbritannien für ihren Einsatz gedankt. Frankreich werde ihre Taten nicht vergessen, sagte Macron bei der Veranstaltung zum 75. Jahrestag der Landung Zehntausender Soldaten der Alliierten.

Er hob die Freundschaft zwischen Frankreich und den USA hervor. Bei der Feier auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof Colleville-sur-Mer würdigte auch US-Präsident Trump die Leistung der Soldaten im Kampf gegen die Nazi-Herrschaft. An der Gedenkfeier nahmen rund 12.000 Gäste teil.



Der sogenannte D-Day am 6. Juni 1944 markierte im zweiten Weltkrieg den Auftakt der Befreiung Europas von Westen her.