Die Umweltschutzorganisation "Greenpeace" hat vor dem Luftwaffenstützpunkt Büchel gegen die Stationierung von US-amerikanischen Atombomben protestiert.

Die Aktivisten hatten dafür vor dem Gelände in Rheinland-Pfalz einen Heißluftballon mit der Aufschrift "Atomwaffen abschaffen - ban nuclear weapons" aufgestellt. Auf dem Bundeswehrstützpunkt sollen rund 20 US-amerikanische Atombomben lagern, eine offizielle Bestätigung von Deutschland oder den Vereinigten Staaten gibt es nicht.



Anlass für den Protest ist der 75. Jahrestag des Atombombenabwurfes auf die japanische Stadt Hiroshima. Solche Massentötungen dürften nie wieder geschehen, erklärte ein Greenpeace-Sprecher. Die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass nicht nur - wie von US-Präsident Trump angekündigt - US-Soldaten abgezogen werden, sondern auch die Atombomben.



Greenpeace legte zugleich eine Studie der Physikerin und Atomexpertin Oda Becker vor, in der den Angaben zufolge erstmals öffentlich mögliche Folgen eines Atombombenabwurfs auf Deutschland dargelegt werden. Als potenzielle Angriffsziele werden darin das politische Zentrum Berlin, das Finanzzentrum Frankfurt sowie der Fliegerhorst Büchel angenommen. Laut dieser Studie würde eine Atombombe mit einer Sprengkraft von 20 Kilotonnen allein in Berlin 195.000 Menschen töten.