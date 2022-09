Es habe rund 750 Festnahmen in 32 Städten gegeben, davon die Hälfte in Moskau, erklärte das Menschenrechtsportal ovd.info unter Berufung auf Augenzeugen. Aus St. Petersburg wurden in sozialen Netzwerken Videos veröffentlicht, die zeigten, wie Männer in Kampfuniform auf Demonstranten einknüppelten. Auch die offizielle Kritik an der Teilmobilmachung nimmt zu. Der Chef des Menschenrechtsrats bei Kremlchef Putin, einer Institution mit beratender Funktion, forderte wörtlich, das "Knüppelsystem" vieler Einberufungsstellen im Land zu beenden. In der Region Jakutien in Sibirien räumte der Republikchef Nikolajew Fehler ein. Es seien Menschen eingezogen worden, die nicht unter die Mobilmachung fielen. Die Chefredakteurin des Staatssenders RT, Simonyan, sprach auf ihrem Telegram-Kanal von einem chaotischen Vorgehen der Behörden.