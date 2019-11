Der Zweifel ist der Weisheit Anfang – meint Rene Descartes. In der Wissenschaft etwa ist der "methodische Zweifel" ein wichtiges Instrument, um forschend den Dingen immer weiter auf den Grund zu gehen. Dem Zweifel Raum zu geben und Fehler einzugestehen ist unabdingbar, um Wissenschaft zu betreiben und neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Was aber tun, wenn wissenschaftlich belegte Fakten, wie etwa der vom Menschen verursachte Klimawandel oder die Notwendigkeit von Impfungen ganz allgemein bezweifelt werden? Weltweit begegnet der Forschung ein immer stärker werdender populistischer Skeptizismus, der bewusst gegen wissenschaftliche Expertise und Aufklärung arbeitet.

Wie können wir also einen negativen Zweifel, der guten Argumenten gegenüber verschlossen ist von einem konstruktiven Zweifel, der uns weiterbringt, unterscheiden?

Wann wissen wir, was wahr ist?

Mit diesen Fragen beschäftigte sich das 76. ZEIT-Forum Wissenschaft am 05.11.2019 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Das Podium:

Thea Dorn , Schriftstellerin

Katrin Göring-Eckardt , Mitglied des Deutschen Bundestages, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen

Prof. Dr. Stephan Rixen , Sprecher des Gremiums "Ombudsmann für die Wissenschaft" und Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Sozialwirtschafts- und Gesundheitsrecht, Universität Bayreuth

Andreas Sentker , "Die Zeit"

Uli Blumenthal, Deutschlandfunk

