Tag gegen Kindesmissbrauch

In der Debatte um Kinderpornografie verlangen die Organisationen mehr Ermittlung und Strafverfolgung. (dpa / picture alliance)

Anbieter müssten Missbrauchsmaterial aufdecken, melden und den Zugang dazu unterbinden, forderte der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Krüger, in Berlin. In einem Offenen Brief beklagen 77 nationale und internationale Organisationen, dass die Zahl von sexualisierten Gewaltdarstellungen gegen Kinder im Internet enorm gestiegen sei. So seien allein 2021 weltweit über 85 Millionen Bilder und Videos wegen entsprechender Inhalte gemeldet worden. Knapp zwei Drittel der Dateien lägen auf europäischen Internetservern. Die Europäische Union müsse deshalb mit einem soliden Rechtsrahmen dafür sorgen, das Internet zu einem sicheren Ort für Kinder zu machen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.