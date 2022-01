77 Prozent der Bundeswehr-Hauptwaffensysteme sind einsatzbereit. (dpa / picture alliance / Carsten Rehder)

Laut einem Bericht des Verteidigungsministeriums lag die Quote aller 71 Hauptwaffensysteme im Oktober des vergangenen Jahres bei 77 Prozent. Ein Jahr zuvor seien es noch 74 Prozent gewesen. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede in den einzelnen Waffensystemen. Schlusslicht bleiben die Hubschrauber, von denen nur 40 Prozent einsatzbereit sind. Als Grund nennt das Ministerium unter anderem zeitaufwendige Wartungs- und Inspektionssysteme sowie Umrüstungen. In der Vergangenheit war von der Opposition die Aussagekraft der Gesamtzahlen angezweifelt worden. Dem Verteidigungsministerium wurde vorgeworfen, die Zahlen schöngerechnet zu haben.

