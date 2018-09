Bundesaußenminister Maas hat an die Bevölkerung appelliert, entschlossen für Demokratie einzutreten.

Der SPD-Politiker erinnerte an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 79 Jahren und verwies auf die Ereignisse in Chemnitz. Wenn heute wieder Menschen mit Hitlergruß durch die Straßen zögen, bleibe die deutsche Geschichte Mahnung und Auftrag, schrieb Maas auf Twitter.



Der sächsische CDU-Politiker Wanderwitz sagte im Deutschlandfunk, er sehe in Chemnitz keine Allianz zwischen Gewalttätern und der übrigen Bevölkerung. Einige hätten bei den Kundgebungen vor einer Woche den Moment verpasst, sich mehr als nur drei Schritte von Rechtsradikalen zu entfernen. Es habe aber keine systematische Jagd auf Ausländer gegeben.



In Chemnitz werden heute wieder tausende Menschen zu Demonstrationen verschiedener politischer Lager erwartet. Die AfD hat zu einem Trauermarsch für den 35-jährigen Deutschen aufgerufen, dessen Tod die Proteste in Chemnitz ausgelöst hatte.