Der Rotterdamer Hafen gilt als wichtiger Umschlagplatz für Drogen. (Imago)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist dies die größte Drogenladung, die jemals in Rotterdam abgefangen wurde. Die Rauschmittel seien in einem Container mit Bananen aus Ecuador versteckt gewesen. Rotterdam gilt als einer der wichtigsten Einfuhrhäfen für Drogen in Europa.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.