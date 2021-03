Anlässlich des Weltfrauentags haben zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens auf die andauernde Benachteiligung von Frauen in vielen Bereichen hingewiesen und auf Gleichberechtigung gedrungen.

Die für Frauen zuständige Bundesministerin, Giffey, sprach sich im Bayerischen Rundfunk für einen aktiven Kampf für Gleichberechtigung und gegen Gewalt an Frauen aus. Die Corona-Pandemie habe bereits bestehende Ungleichheiten noch einmal verstärkt, weil häufiger Frauen mit im Vergleich geringeren Einkommen zurückgesteckt hätten. Giffey forderte, soziale Berufe aufzuwerten, in denen zu 80 Prozent Frauen beschäftigt seien. In den vergangenen 100 Jahren sei schon viel erreicht worden, es gebe aber auch noch viel zu tun, etwa beim Thema Frauen in Führungspositionen. Es gehe darum, nicht nur Blumen, sondern auch die Macht zu verteilen.

Pandemie wirft Teilhabe von Frauen zurück

Die Schriftstellerin Marinic sagte bereits am Sonntag im Deutschlandfunk, sehr viel der Zusatzarbeit während der Pandemie bleibe an Frauen hängen. Global seien vor allem Mädchen die großen Verliererinnen des Lockdowns, deren Lebenswege durch Schulschließungen "für immer unterbrochen" seien.



Die Gleichberechtigung der Frauen werde um Jahre zurückgeworfen, sagte Entwicklungsminister Müller. Frauen hätten als erste ihre Jobs verloren. Die dramatische weltweite Hunger- und Wirtschaftskrise führe auch dazu, dass schätzungsweise 13 Millionen Mädchen zu Früh- oder Zwangsheiraten gedrängt werden. Durch die Lockdowns steige zudem die häusliche und sexuelle Gewalt, sagte Müller.



Bildungsministerin Karliczek forderte mehr Anstrengung zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Wissenschaft. Gebraucht würden mehr weibliche Rollenvorbilder in Wissenschaft und Forschung, dazu habe das Ministerium einen eigenen Förderschwerpunkt entwickelt.



Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer würdigte die Rolle von Soldatinnen innerhalb der Bundeswehr. Der Frauenanteil von rund 20 Prozent solle durch gezielte Personalgewinnung deutlich erhöht werden, sagte die Ministerin.



Die Religionsphilosophin Gesine Palmer sagte in einem Kommentar bei Deutschlandfunk Kultur, Solidarität mit den um Freiheit kämpfenden Frauen der Welt sei heute so wichtig wie vor 110 Jahren.

Demonstrieren trotz Corona

Trotz der in vielen Ländern weiter angespannten Corona-Situation haben Frauenrechtlerinnen vielerorts zu Protesten aufgerufen. So sind in der Türkei landesweit Demonstrationen geplant, bei denen die Anwendung der sogenannten Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen eingefordert werden soll. In der Türkei sind laut dem Bündnis "Wir werden Frauenmorde stoppen" im vergangenen Jahr 300 Frauen ermordet worden.



Auch in Mexiko-Stadt ist eine große Kundgebung geplant. Zuvor hatten Aktivistinnen die Namen ermordeter Frauen auf dem Zaun vor der 200 Meter langen Fassade des Präsidentenpalasts angebracht.



In Deutschland wird der Weltfrauentag wegen der Pandemie hauptsächlich im digitalen Raum begangen: Parteien und Verbände laden zu Veranstaltungen im Netz ein, Bundespräsident Steinmeier diskutiert gemeinsam mit seiner Ehefrau Büdenbender und mehreren Expertinnen zur Rolle von Frauen bei der Digitalisierung. In Berlin ist der 8. März seit 2019 gesetzlicher Feiertag.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.