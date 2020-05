Außenminister Maas hat das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren als großen Einschnitt für die Welt gewürdigt.

Der SPD-Politiker sagte im ZDF, der 8. Mai 1945 sei ein Tag der Befreiung Europas und Deutschlands vom Nationalsozialismus. Es sei wichtig, dass man diesen Tag richtig einordne und bewerte. Man müsse auch daran erinnern, welches Leid Deutschland über die Welt gebracht habe und welche Verantwortung heute daraus entstehe.



Zur Frage, ob man aus dem 8. Mai einen nationalen Feiertag machen solle, äußerte sich Maas zurückhaltend. Der Bundestag hatte einen solchen Antrag der Linkspartei gestern abgelehnt. Der Antisemismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, und der frühere Bundestagspräsident Thierse sprachen sich für einen Feiertag aus.



In Berlin begann das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs mit einem ökumenischen Gottesdienst im Dom. Am Mittag legen Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel an der Opfergedenkstätte Neue Wache einen Kranz nieder. Ein ursprünglich geplanter Staatsakt mit rund 1.600 Gästen wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.