80. Geburtstag von Donna Shirley Die Frau für die Marsrover

Vor 80 Jahren kam in Oklahoma Donna Shirley zur Welt. Der Science-Fiction-Roman "The sands of Mars" von Arthur C. Clarke begeisterte sie als Teenager für den Planeten Mars. Später leitete sie Missionen zur Venus und zum Mars und baute kleine Marsrover.

Von Dirk Lorenzen

