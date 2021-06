Zum 80. Jahrestag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion hat Bundespräsident Steinmeier an das besonders schwere Leid der Bevölkerung erinnert.

Der deutsche Krieg gegen die Sowjetunion sei eine "mörderische Barbarei" gewesen, sagte Steinmeier bei einer Ausstellungseröffnung im Deutsch-Russischen Museum in Karlshorst. Niemand habe im Zweiten Weltkrieg so viele Opfer zu beklagen gehabt wie die Völker der damaligen Sowjetunion. Hunderttausende sowjetische Soldaten seien schon in den ersten Monaten gefallen, verhungert, erschossen worden, sagte Steinmeier. Er verwies außerdem auf die Erschießungskommandos, die jüdische Frauen, Männer und Kinder töteten, und die Verbrechen an der Zivilbevölkerung.



Am 22. Juni 1941 hatten rund 3,3 Millionen deutsche Soldaten die Grenzen der Sowjetunion überschritten. 27 Millionen sowjetische Bürger kamen ums Leben, davon 14 Millionen Zivilisten. Drei Millionen deutsche Soldaten starben.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.