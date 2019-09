85. Geburtstag eines großen Astronomen Der gute Geist von La Silla

In den 1960er-Jahren spielte Hans-Emil Schuster bei der Auswahl des Berges La Silla in Chile als Standort für die Europäische Südsternwarte ESO eine entscheidende Rolle. Der 1934 in Hamburg geborene Astronom hatte bei Otto Heckmann studiert, dem ersten ESO-Generaldirektor.

Von Dirk Lorenzen

