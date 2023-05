Heute beginnt die 86. Eishockey-WM. (IMAGO / Maximilian Koch / IMAGO / Maximilian Koch)

Die Spieler des neuen Bundestrainers Harold Kreis treten am Abend gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden an. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Titelverteidiger Finnland, die USA, Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich. Alle deutschen Spiele der Gruppe A werden im finnischen Tampere ausgetragen.

