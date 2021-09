Die US-Bundespolizei FBI hat ein erstes Dokument in Zusammenhang mit ihren Ermittlungen zu den Anschlägen am 11. September 2001 und mutmaßlichen Verwicklungen der saudiarabischen Regierung freigegeben.

Das FBI befolgte damit eine Anweisung von US-Präsident Biden, von dem Angehörige der Opfer diesen Schritt gefordert hatten. In dem teilweise geschwärzten 16-seitigen Dokument werden Kontakte zwischen den Entführern der vier Passagiermaschinen und saudiarabischen Beamten skizziert. Es gibt aber keinen Beweis dafür, dass die Regierung in Riad an den Anschlägen beteiligt war, bei denen fast 3.000 Menschen getötet wurden. Die Angehörigen von rund 2.500 der Getöteten und mehr als 20.000 Verletzten sowie etliche Unternehmen und Versicherer haben Saudi-Arabien auf mehrere Milliarden Dollar verklagt.



Gestern war in den USA anlässlich des 20. Jahrestags der Anschläge an die Opfer erinnert worden.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.