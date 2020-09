In New York ist der Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedacht worden.

Zahlreiche Angehörige nahmen an einer Veranstaltung an der Gedenkstätte für die Opfer im Süden Manhattans teil und legten Blumen nieder. Auch Vizepräsident Pence sowie der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Biden, waren unter den Teilnehmern. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden die Namen der Opfer diesmal nicht von Familienangehörigen vorgelesen, sondern per Lautsprecher abgespielt.



Am 11. September 2001 hatten islamistische Terroristen drei entführte Verkehrsmaschinen in die Türme des World Trade Center und in das Pentagon nahe Washington geflogen. Eine vierte entführte Maschine stürzte in Pennsylvania ab. Am Nachmaittag wollen am Unglücksort sowohl US-Präsident Trump als auch sein Herausforderer Biden an einer Gendenkveranstaltung teilnehmen. Bei den Anschlägen waren rund 3.000 Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.