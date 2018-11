Auf mehreren Veranstaltungen ist in Berlin am heutigen 9. November an Schicksalsstunden der deutschen Geschichte erinnert worden.

Anlässlich des Jahrestages der Novemberpogrome gegen Juden 1938 forderte Bundeskanzlerin Merkel in der Berliner Synagoge Rykestraße einen entschiedenen Kampf gegen Judenhass, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung. Man müsse mit dem Verständnis von heute daran arbeiten, dass sich die Geschehnisse von vor 80 Jahren niemals wiederholten. Die Pogrome seien eine Wegmarke zum Zivilisationsbruch der Schoah mit sechs Millionen ermordeten Juden gewesen, sagte Merkel. Es sei daher wichtig, dass sich heute der Rechtsstaat und alle Bürger gegen antisemitische Tendenzen in der Gesellschaft wehrten.



Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, kritisierte in seiner Ansprache die AfD. Die Partei habe die Hetze gegen Flüchtlinge, Muslime und Juden perfektioniert. "Sie verhöhnen die Opfer und Überlebenden der Schoah, indem sie die NS-Verbrechen relativieren. Sie betreiben Geschichtsklitterung und wollen unsere Gedenkkultur zerstören", sagte Schuster mit Blick auf die AfD. Vertreter der Partei waren zu der Veranstaltung nicht eingeladen.



Im Bundestag nannte Präsident Steinmeier das heutige Datum schicksalhaft für Deutschland. So stehe etwa die Ausrufung der Weimarer Republik 1918 für den Durchbruch der parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Deshalb verdiene dieser Tag einen herausragenden Platz in der Erinnerungskultur des Landes. Das Staatsoberhaupt erinnerte auch an den Fall der Mauer 1989 und das Ende der deutsch-deutschen Teilung.