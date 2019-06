Auf einer zentralen Gedenkfeier in der Frankfurter Paulskirche ist heute an den 90. Geburtstag von Anne Frank erinnert worden.

Das Tagebuch des jüdischen Mädchens, das im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen starb, sei sowohl die Erzählung des Lebens eines jungen Mädchens als auch einer der bedeutendsten Zeugenberichte über den Holocaust, sagte Unesco-Generaldirektorin Azulay in ihrer Rede. Anne Frank gebe 1,5 Millionen ermordeten Kindern ein Gesicht. Ihr Werk sei eine universelle Botschaft an alle Menschen.



Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt geboren. Ihr Tagebuch schrieb sie im Versteck ihrer jüdischen Familie in Amsterdam. Es wurde in mehr 70 Sprachen übersetzt.