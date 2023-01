Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees (picture alliance/dpa/Christoph Soeder)

Demokratie und Republik brauchten dringend Bürger, die sie schätzten und schützten, sagte Exekutiv-Vizepräsident Heubner. Ein wehrhafter Staat müsse deren Feinde mit all seinen Institutionen im Auge haben. Vor 90 Jahren habe nur eine kleine Minderheit der Deutschen der Entwicklung widerstanden und sei dafür verfolgt worden. Jüdische Bürger hätten derweil erlebt, wie Freiheit und Republik in wenigen Wochen geschreddert worden seien und sich vertraute Nachbarn in Menschen verwandelt hätten, deren Hass sie ausgesetzt waren, führte Heubner aus.

Am 30. Januar 1933 war Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden.

