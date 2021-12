"H2Global" 900 Millionen Euro für die Wasserstoffwirtschaft

Die Bundesregierung hat 900 Millionen Euro für die Wasserstoffwirtschaft freigegeben. Das teilte das Klima- und Wirtschaftsministerium in Berlin mit. Das Geld fließt in ein Förderinstrument mit der Bezeichnung "H2Global", das die Einführung von grünem Wasserstoff in den Markt beschleunigen soll.

23.12.2021