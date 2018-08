Nicht ganz so bekannt ist, dass HAL 9000 tatsächlich durch das Weltall fliegt – als Asteroid. Ted Bowell, ein amerikanischer Astronom am Lowell Observatory in Flagstaff, Arizona hat ihn am 3. Mai 1981 entdeckt.

Eigentlich heißt er nur HAL, und auch das nur, weil es der 9000. Asteroid war, der einen Namen erhielt. Manchmal entwickeln selbst sachlich kühle Wissenschaftler Gefühle und tiefsinnigen Humor.

Das gut vier Kilometer große Objekt umrundet die Sonne einmal gut alle drei Jahre in einer mittleren Entfernung von rund 330 Millionen Kilometern und damit im inneren Bereich des Asteroidengürtels zwischen Mars- und Jupiterbahn.

Die Bahn des Asteroiden 9000 HAL im inneren Bereich des Asteroidengürtels (NASA)

Anders als die Discovery in der Odyssee, kommt HAL also dem Jupiter nicht sehr nah. Da die Bahn recht stark elliptisch ist, nähert er sich der Sonne aber bis auf gut 260 Millionen Kilometer.

Diesen sonnennächsten Bahnpunkt hat HAL 9000 vor gut fünf Wochen durchlaufen. In fünf Tagen nun wird er auf der Innenbahn von der Erde überholt, und so erreicht er heute seine größte Annäherung an die Erde.

Allerdings bleibt er dabei immer noch knapp 120 Millionen Kilometer von uns entfernt.