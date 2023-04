Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat 92 Personen nach Salerno gebracht. (dpa / SOS Mediterranee)

Nach Angaben der französischen Organisation SOS Méditerranée traf ihr Schiff "Ocean Viking" im Hafen von Salerno ein. Die Menschen seien am Wochenende aus einem überladenen und luftleeren Schlauchboot vor der Küste Libyens gerettet worden, hieß es. Unter ihnen seien 47 unbegleitete Minderjährige.

In den vergangenen Monaten hatten Hilfsorganisationen die italienische Regierung für die Praxis kritisiert, nach Rettungseinsätzen häufig Häfen in großer Entfernung zuzuteilen und somit die Missionen zu erschweren. Seit Jahresbeginn wurden in Italien mehr als 28.000 Bootsmigranten registriert, viermal so viele wie im gleichen Vorjahreszeitraum.

