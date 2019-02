Die australische Fluggesellschaft Qantas Airways hat eine Bestellung bei Airbus zurückgezogen.

Wie das Unternehmen in Sydney mitteilt, geht es um acht Passagiermaschinen der Baureihe A380. Der Auftrag stamme aus dem Jahr 2006, und die Fluglinie habe schon länger nicht mehr mit den Maschinen geplant. In diesem Jahr werde man sechs "Dreamliner" vom Konkurrenten Boeing in Betrieb nehmen. Beim Airbus A380 hat das europäische Flugzeugkonsortium seit längerer Zeit Absatzprobleme. Die Jahresproduktion wurde daher von zeitweise bis zu 30 Maschinen auf nur noch sechs Exemplare zurückgefahren. Zuletzt gab es Spekulationen über einen Rückzug des Großkunden Emirates.