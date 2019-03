Die Bundesregierung will im Konflikt mit Airbus über die Rückzahlung staatlicher Kredite nach dem Aus für das Großraumflugzeug A380 sämtliche Verträge überprüfen. Anschließend werde man alles einfordern, was dem Bund an Geld zustehe, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums dem ARD-Fernsehen.

Der Staat könne und dürfe nicht auf eine Rückzahlung verzichten, schließlich handele es sich um Geld der Steuerzahler. Zudem habe der Haushaltsausschuss des Bundestages in der Frage noch ein Wörtchen mitzureden. Zuvor hatte Airbus-Chef Enders erklärt, die Regierungen hätten ihre Unterstützung als Risikopartner gewährt. Dazu gehöre, dass das Geld bei fehlendem Erfolg in Gefahr sei.



Deutschland hat seit 2002 etwa 940 Millionen an Krediten zur Entwicklung und Anschubfinanzierung des A380 gewährt. Zurückgeflossen ist bislang weniger als ein Drittel.



Den Bericht der ARD finden Sie auf der Seite der Tagesschau.