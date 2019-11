Die höchste Autobahnbrücke in Nordrhein-Westfalen ist für den Verkehr freigegeben worden.

Die 115 Meter hohe Talbrücke Nuttlar im Sauerland gehört zum neuen Teilstück der Autobahn 46 von Bestwig nach Olsberg. Zehn Jahre Bauzeit und rund 190 Millionen Euro schlagen für die Autobahnverlängerung zu Buche. Elf Brücken finden sich auf den 5,6 Kilometern. NRW-Verkehrsminister Wüst (CDU) sagte, die Verbindung hole den Verkehr aus den Ortschaften, was auch mit Blick auf den Tourismus ein Gewinn sei. Zudem werde die wachstumsstarke Wirtschaft Südwestfalens von der besseren Anbindung profitieren. Der WDR hat einen Beitrag zur Brückeneinweihung.



Darüber hinaus wurde sechs Wochen früher als geplant in Ostwestfalen die letzte Lücke der A33 zwischen Paderborn und Osnabrück geschlossen. Ein 7,2 Kilometer langer Abschnitt zwischen Borgholzhausen und Halle wurde ebenfalls freigegeben.



Am Wochenende war nach rund acht Jahren Bauzeit die bevorstehende Freigabe der Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig in Rheinland-Pfalz gefeiert worden. Mit bis zu 160 Metern ist sie die zweithöchste Brücke Deutschlands nach der baden-württembergischen Kochertalbrücke mit bis zu 185 Metern.