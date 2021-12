Die Autobahn 61 soll fünf Monate nach der Flutkatastrophe wieder vollständig freigegeben werden. (dpa/Matthias Kehrein)

Die Autobahn GmbH erklärte, die Sperrung ab dem Autobahnkreuz Meckenheim werde am Dienstag auch in Fahrtrichtung Venlo aufgehoben. In Richtung Koblenz war die A 61 bereits im September wieder freigegeben worden.

Bei der Flutkatastrophe im Juli waren der Asphalt unterspült und Böschungen sowie Kanäle zerstört worden. Zudem brachen Lärmschutzwände weg. Die Sperrung hatte zu Staus vor allem im Großraum Köln geführt.

