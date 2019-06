Die Protestbewegung "Fridays for Future" will heute in Aachen mit Jugendlichen aus zahlreichen Ländern demonstrieren.

Das Motto der Kundgebung lautet "Klimagerechtigkeit ohne Grenzen - geeint für eine Zukunft". "Fridays for Future" will mit der Demonstration auch auf das angrenzende Rheinische Braunkohlerevier als europäische CO2-Quelle hinweisen.



In der gesamten Region finden bis zum Sonntag mehrere große Aktionen für den Klimaschutz statt. In Viersen am Niederrhein trafen etwa tausend Teilnehmer eines Protestcamps ein. Dort dürfen nach einem Gerichtsentscheid bis zu 3.000 Menschen übernachten. Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" hat angekündigt, am Wochenende einen Tagebau oder eine Kohle-Transportbahn zu blockieren. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor.