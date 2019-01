Frankreich und Deutschland besiegeln ihre Partnerschaft neu.

Wie die Bundesregierung mitteilte, werden Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron am 22. Januar einen Freundschaftsvertrag unterzeichnen. Die Zeremonie soll im Krönungssaal des Aachener Rathauses stattfinden. Das Abkommen knüpft an den Élysée-Vertrag von 1963 an. Damals besiegelten Bundeskanzler Adenauer und Präsident de Gaulle die Freundschaft der früher verfeindeten Länder.



Der neue Vertrag soll die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland in vielen Bereichen verstärken, beispielsweise in der Wirtschaftspolitik oder in der Außen- und Sicherheitspolitik.