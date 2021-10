Der Aachener Karlspreis ist an den rumänischen Präsidenten Iohannis verliehen worden.

Er erhielt die Auszeichnung dem Direktorium zufolge für seinen Einsatz für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie den Schutz von Minderheiten und kultureller Vielfalt. EU-Ratspräsident Michel hob in seiner Laudatio Iohannis' Verdienste für die Einigung Europas hervor. Die Aachener Oberbürgermeisterin Keupen würdigte ihn als einen "wichtigen Mittler und Brückenbauer zwischen west- und osteuropäischen Gesellschaften". Der rumänische Präsident sei "ein mutiger Macher, der die Menschen mitnimmt, indem er ihnen etwas zutraut und ihnen vertraut".



Der Karlspreis wird seit 1950 an Menschen und Institutionen verliehen, die sich um die Einigung Europas verdient gemacht haben. Die Preisverleihung war ursprünglich für Mai 2020 geplant. Sie wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben.



Iohannis wurde 1959 in Sibiu/Hermannstadt im Westen Rumäniens geboren. Er gehört der Minderheit der Siebenbürger Sachsen an und bezeichnet sich selbst als "ethnischer Deutscher und rumänischer Staatsbürger". Seit 2014 ist er Staatspräsident Rumäniens.

