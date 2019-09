Zwei deutsche Initiativen gegen Atomwaffen sind mit dem diesjährigen Aachener Friedenspreis gewürdigt worden.

Die Auszeichnung wurde am Abend dem "Initiativkreis gegen Atomwaffen in Büchel" und der Kampagne "Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt" verliehen. Zur Begründung hieß es, das Thema gehöre dringender denn je auf die Tagesordnung. Die Gruppen vermuten, dass auf dem Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz US-Atomwaffen stationiert sind.