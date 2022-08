Der Aachener Dom, auch Kaiserdom oder Münster genannt. In der Stadt wird der Friedenspreis verliehen. (picture alliance / dpa | Horst Ossinger)

Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an den Tübinger Menschenrechtsanwalt Holger Rothbauer sowie an die jemenitische Nichtregierungsorganisation Mwatana.

Rothbauer kämpft seit Jahrzehnten gegen illegale Waffenexporte deutscher Rüstungskonzerne. Die Organisation Mwatana dokumentiert zivile und kulturelle Zerstörungen im Jemen und unterstützt Opfer von Menschenrechtsverletzungen.

Mit dem Aachener Friedenspreis werden seit 1988 Personen und Organisationen ausgezeichnet, die sich für Frieden und Völkerverständigung einsetzen.

