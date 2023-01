Die Aachener Polizei will heute über das weitere Vorgehen im Fall des Dorfes Lützerath informieren. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Das gab Polizeipräsident Weinspech bekannt. Man stehe vor einem schwierigen Einsatz mit erheblichen Risiken. Zwar habe es in den letzten Wochen vor allem friedlichen Protest gegeben, betonte Weinspech. Am Wochenende sei es aber zu gewaltsamen Übergriffen und Steinwürfen gekommen.

Der zuständige Einsatzleiter Sauer sagte, die Polizei stelle sich im Laufe der Räumung auf verschiedene Störwellen ein. Man wisse nicht, was sich in den besetzten Häusern verberge. Außerdem sei der Einsatz angesichts des nahegelegenen Tagebaus eine besondere Herausforderung.

Der Energiekonzern RWE will das rheinische Lützerath im Westen von Nordrhein-Westfalen abreißen, um die darunter gelegene Kohle abzubauen.

Aktivisten verschanzen sich seit längerem in dem von den ehemaligen Bewohnern und Bewohnerinnen verlassenen Ort und errichteten unter anderem Barrikaden. Mit Blick auf die bevorstehende Räumung waren in den vergangenen Tagen zahlreiche zusätzliche Demonstranten in Lützerath eingetroffen.

09.01.2023