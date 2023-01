Bundesgesundheitsminister Lauterbach

Ab 2. Februar keine Maskenpflicht mehr im Fernverkehr

Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr soll zum 2. Februar wegfallen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach begründete dies in Berlin mit sinkenden Gefahren in der Corona-Pandemie. Es sei nicht mit einer weiteren Winter-Welle von Infektionen zu rechnen. Zugleich appellierte Lauterbach an Reisende, im Fern- und Nahverkehr freiwillig weiter Masken zu tragen.

14.01.2023