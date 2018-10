Ab 2019 in Kraft

Die Regeln für Hardware-Nachrüstungen älterer Dieselfahrzeuge sollen Anfang 2019 in Kraft treten.

Ein entsprechendes Eckpunktepapier verabschiedete das Bundeskabinett in Berlin. Das Bundesverkehrsministerium muss jetzt die rechtlichen und technischen Vorschriften für den Einsatz solcher Nachrüstungen erarbeiten. Die Autobauer sollen für die Kosten der verbesserten Abgasreinigung aufkommen. Nach Angaben der Bundesregierung wird mit der Branche verhandelt. Bislang haben es die Autohersteller abgelehnt, die Hardware-Nachrüstungen vollständig zu übernehmen.



Vor dem Verwaltungsgericht in Mainz wird zur Stunde über ein mögliches Dieselfahrverbot in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt verhandelt. Geklagt hat die Deutsche Umwelthilfe.