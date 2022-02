Sitz des niederländischen Parlaments Den Haag (imago)

Gesundheitsminister Kuipers kündigte in Den Haag an, ab Freitag dürften Theater, Kinos, Gastronomie und Stadien wieder fast uneingeschränkt öffnen und Gäste empfangen. Am Freitag kommender Woche soll auch die Maskenpflicht und der Nachweis von Impfungen wegfallen.

Kuipers erklärte, angesichts sinkender Infektionszahlen gebe es Grund für Optimismus. Dennoch sei Corona nicht weg. Der Minister rief die niederländische Bevölkerung auf, weiterhin vorsichtig zu sein.

