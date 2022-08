Holocaust-Äußerung

Bundeskanzler Olaf Scholz teilte auf Twitter mit, er sei zutiefst empört über die unsäglichen Aussagen von Abbas. (dpa/Wolfgang Kumm)

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, sagte, er halte es für skandalös, dass eine Relativierung des Holocaust, gerade in Deutschland, bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt unwidersprochen bleibe. Der Vizepräsident des internationalen Auschwitz-Komitees, Heubner, bezeichnete es als befremdlich, dass Scholz auf Abbas' Provokationen nicht vorbereitet gewesen sei und nicht direkt widersprochen habe. Der CDU-Vorsitzende Merz erklärte, Scholz hätte den Palästinenserpräsidenten bitten müssen, das Haus zu verlassen. Der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Mützenich, nahm seinen Parteikollegen dagegen in Schutz. Der Bundeskanzler habe klar reagiert, sagte er.

Abbas hatte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz gestern Abend erklärt, Israel habe einen vielfachen Holocaust an den Palästinensern begangen. Scholz kommentierte dies zunächst nicht, äußerte später aber deutliche Kritik und sprach von unsäglichen Äußerungen des Palästinenserpräsidenten. Der israelische Ministerpräsident Lapid betonte, dies sei eine moralische Schande und ungeheuerlichen Lüge ausgerechnet auf deutschem Boden. Altbundeskanzlerin Merkel nannte die Abbas-Äußerungen einen inakzeptablen Versuch, die Singularität der von Deutschland im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen des Zivilisationsbruchs der Shoa zu relativieren.

Der Palästinenserpräsident reagierte inzwischen auf die breite Kritik an seiner holocaust-relativierenden Äußerung. Abbas sagte nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa, er habe bei seinem gestrigen Besuch im Kanzleramt in Berlin nicht die Einzigartigkeit des Holocaust in Frage stellen wollen. Dieser sei das abscheulichste Verbrechen der modernen menschlichen Geschichte. Er habe vielmehr auf die Verbrechen der israelischen Armee am palästinensischen Volk hinweisen wollen.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.