Palästinenserpräsident Mahmud Abbas (AFP / ADEM ALTAN)

Man lehne die Tötung oder Misshandlung von Zivilisten auf beiden Seiten ab, sagte Abbas nach Berichten palästinensischer Medien bei einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II in Amman. Zugleich forderte Abbas ein sofortiges Ende der Aggression gegen das palästinensische Volk. Es sei zwingend erforderlich, medizinische Hilfe und Hilfsgüter bereitzustellen, Wasser und Strom zu liefern und humanitäre Korridore im Gazastreifen zu öffnen.

Israel setzte heute seine Luftangriffe auf den Gazastreifen fort. Ein Armeesprecher sagte, man gehe weiter mit großangelegten Bombardements gegen Ziele der Hamas vor. Ob Israel auch eine Bodenoffensive in das abgeriegelte Küstengebiet starte, sei noch nicht entschieden. Die Hamas gab an, ihrerseits wieder Raketen in Richtung Tel Aviv abgefeuert zu haben. Ein israelischer Militärsprecher sagte, Hamas-Kämpfer versuchten weiterhin, über das Meer auf israelisches Gebiet vorzudringen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.