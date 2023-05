Geldinstitute

Die Partei Die Linke im brandenburgischen Landtag strebt nun ein Moratorium an. Fraktionschef Walter will einen entsprechenden Antrag in den Landtag von Potsdam einbringen. Die rot-schwarz-grüne Landesregierung müsse mit den kommunalen Trägern vereinbaren, Pläne für Filialschließungen in diesem Jahr auszusetzen, sagte er. So werde Zeit gewonnen, um nach Lösungen zu suchen, damit die Präsenz der Sparkassen in ländlichen Regionen gesichert werde. Finanzexperten warfen die Frage auf, ob die Geldhäuser noch ihrem gesetzlichen Auftrag gerecht werden