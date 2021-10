Der umstrittene pakistanische Kernphysiker Abdul Kadir Khan ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Wie der Fernsehsender PTV berichtete, war er zuvor mit Lungenproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Im August war Khan bereits wegen einer Corona-Infektion stationär behandelt worden. Der Ingenieur, der als Vater des pakistanischen Atomprogramms gilt, wird von vielen im Land als Volksheld verehrt. Er hatte eine führende Rolle beim Aufstieg Pakistans als erstes muslimisches Land in den Kreis der Atommächte. 2004 wurde er für mehrere Jahre unter Hausarrest gestellt, nachdem er zugegeben hatte, Wissen zum Bau von Atomwaffen an den Iran, Libyen und Nordkorea weitergegeben zu haben. Studiert hatte Khan in den 60er und 70er Jahren auch in Europa - unter anderem an der Technischen Universität Berlin.

