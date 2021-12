Literaturnobelpreisträger 2021: Abdulrazak Gurnah. (Picture-Alliance / Photoshot )

Gurnah erhielt von der schwedischen Botschafterin die Medaille und Nobelpreisurkunde, wie das zuständige Komitee im Anschluss bestätigte. Wegen der Pandemie bekommen fast alle Preisträgerinnen und Preisträger ihre Auszeichnungen in diesem Jahr in ihren Heimatländern statt wie üblich in Stockholm. Gurnah wurde 1948 auf Sansibar geboren, lebt in Großbritannien und verfasst seine Werke auf englisch. Zu seinen bekanntesten Romanen zählen "Das verlorene Paradies" und "Die Abtrünnigen". Die Nobelpreis-Jury erklärte, Gurnah durchdringe die Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals von Flüchtlingen auf kompromisslose und mitfühlende Weise.

